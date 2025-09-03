Ocio
Los corredores del Bahrain tiran del pelotón por los parajes naturales de Navarra.
Los corredores del Bahrain tiran del pelotón por los parajes naturales de Navarra. / Javier Lizón | Efe

Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 10

Vingegaard recupera el rojo en la segunda victoria de Vine

Redacción Deportes

Pamplona, 03 de septiembre 2025 - 08:24

El australiano Jay Vine (UAE) volvió a demostrar sus aptitudes de rey de la montaña con el segundo triunfo en solitario en la presente edición de la Vuelta, esta vez coronando brazos en alto la décima etapa disputada entre Arguedas y el alto de Larra Belagua, de 175,3 kilómetros, en la que recuperó el maillot rojo el danés Jonas Vingegaard (Visma).

