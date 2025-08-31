Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar
Vingegaard celebra el triunfo en Valdezcaray.
Vingegaard celebra el triunfo en Valdezcaray. / Javier Lizón | Efe

Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9

Vingegaard da un golpe de autoridad en Valdezcaray y Traeen mantiene la roja

Redacción Deportes

Valdezcaray, 31 de agosto 2025 - 22:34

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) dio de "manera inesperada" un golpe de mano a la Vuelta con una demostración en solitario que le dio la victoria en la novena etapa, disputada entre Alfaro y Valdezcaray, de 195,5 km, en la que mantuvo el maillot rojo, de manera testimonial, el noruego Torstein Traeen (Bahrain).

"No estaba previsto el ataque, pero me encontré bien y lo intenté", dijo Vingegaard tras cruzar la meta abrazando la gloria con un tiempo de 4h.32.10. Se movió por sensaciones, no por táctica premeditada, y la jugada le salió de cara al danés, quien batió por 24 segundos, más 10 de bonificación, al británico Tom Pidcock y a un rival directo, el portugués Joao Almeida.

Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
1/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
2/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
3/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
4/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
5/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
6/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
7/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
8/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
9/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
10/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
11/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
12/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
13/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
14/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
15/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
16/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
17/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
18/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
19/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
20/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
21/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
22/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
23/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
24/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
25/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
26/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
27/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
28/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
29/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
30/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
31/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
32/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
33/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
34/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
35/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
36/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9
37/37 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 9 / Javier Lizón | Efe

También te puede interesar

Lo último

stats