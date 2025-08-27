Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 5

El UAE se ha impuesto en la contrarreloj por equipos de la Vuelta a España, con salida y llegada en Figueres y con un recorrido de 24,1 km, en la que recuperó el maillot rojo de la general el danés Jonas Vingegaard (Visma)
El UAE marcó un tiempo de 25.26 minutos, a una media de 56,8 km/h, y aventajó en 7 segundos al Visma de Vingegaard y en 9 al Lidl Trek. El Movistar fue sexto a 17.
En la general vuelve al primer puesto Jonas Vingegaard, con 8 segundos de ventaja sobre Juan Ayuso y el portugués Joao Almeida.
Este jueves se disputará la sexta etapa, entre Olot y Pal Andorra, de 170,3 km.
