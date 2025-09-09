Ocio
Un ciclista pasa entre los manifestantes en la meta que estaba prevista.
Un ciclista pasa entre los manifestantes en la meta que estaba prevista. / Salvador Sas | Efe

Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 16

Bernal gana otra etapa mutilada en la Vuelta

Redacción Deportes

Pontevedra, 09 de septiembre 2025 - 20:19

De nuevo las protestas propalestinas y en contra de la participación del equipo Israel lograron neutralizar ayer una etapa de la Vuelta a España. Después del episodio de Bilbao, la decimosexta jornada, que debía cubrir el recorrido entre Poio y Mos y Castro de Herville, adelantó la meta 8 kilómetros por los altercados que se estaban produciendo en algunos tramos. En medio del caos y con la carrera ya mutilada, el colombiano Egan Bernal se apuntó la etapa al esprint por delante de Mikel Landa, con quien iba escapado. Sobre la marcha, y en vistas del ambiente agitado, la organización volvió a lanzar un comunicado que ya va siendo habitual de acortar el día por manifestaciones que comprometen la seguridad.

