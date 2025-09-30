Las mejores fotos del Kairat Almaty-Real Madrid

El Real Madrid reaccionó a su primera derrota liguera de la temporada endosando una goleada al Kairat Almaty (0-5) en Kazajistán, con un triplete de Kylian Mbappé y tantos de Eduardo Camavinga y Brahim Díaz, con los que firma el pleno de triunfos en dos jornadas de la Liga de Campeones.

Después del 5-2 recibido este fin de semana ante el Atlético de Madrid en la competición doméstica, el Real Madrid inició la goleada con un primer tanto de Mbappé de penalti a los 25 minutos. Este cerró su triplete en la segunda parte con sus goles en los minutos 52 y 73. Alcanza 60 tantos en la Liga de Campeones y extiende su racha en una temporada en la que ha marcado trece dianas en nueve encuentros.