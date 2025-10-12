Gastro
Cuatro sitios con encanto para comer en Sotogrande
Los dos goleadores de la noche, Oyarzabal y Yeremy Pino, celebran el segundo gol del vasco.
Los dos goleadores de la noche, Oyarzabal y Yeremy Pino, celebran el segundo gol del vasco. / RFEF

Las mejores fotos del España-Georgia

España somete a Georgia camino del Mundial (2-0)

Redacción Deportes

Elche, 12 de octubre 2025 - 00:59

España se impuso este sábado por 2-0 con goles de Yeremi Pino y de Mikel Oyarzabal en el estadio Martínez Valero de Elche a una Georgia a la que pudo golear y sumó de manera cómoda su tercer triunfo en otros tantos partidos de la fase de clasificación para el Mundial 2026.

Guiada por Pedri, la selección española dominó el partido de principio a fin y solo las intervenciones del portero Giorgi Mamardashvili y la mala puntería de los delanteros de Luis de la Fuente impidieron ver más goles en un estadio que casi se llenó pese a los efectos en la Comunitat Valenciana y en Murcia en los últimos días de la dana Alice.

Las mejores fotos del España-Georgia
1/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
2/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
3/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
4/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
5/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
6/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
7/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
8/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
9/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
10/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
11/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
12/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
13/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
14/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
15/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
16/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
17/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
18/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
19/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
20/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
21/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
22/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
23/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
24/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
25/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
26/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
27/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
28/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
29/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
30/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
31/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
32/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
33/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
34/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
35/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
36/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
37/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
38/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
39/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
40/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
41/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
42/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
43/76 Las mejores fotos del España-Georgia / RFEF
Las mejores fotos del España-Georgia
44/76 Las mejores fotos del España-Georgia / Ángel Martínez | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
45/76 Las mejores fotos del España-Georgia / Ángel Martínez | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
46/76 Las mejores fotos del España-Georgia / Ángel Martínez | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
47/76 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
48/76 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
49/76 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
50/76 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
51/76 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
52/76 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
53/76 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
54/76 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
55/76 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
56/76 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
57/76 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
58/76 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
59/76 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
60/76 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
61/76 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
62/76 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
63/76 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
64/76 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
65/76 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
66/76 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
67/76 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
68/76 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
69/76 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
70/76 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
71/76 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
72/76 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
73/76 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
74/76 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
75/76 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe
Las mejores fotos del España-Georgia
76/76 Las mejores fotos del España-Georgia / Pablo Miranzo | Efe

También te puede interesar

Lo último

stats