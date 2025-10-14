Las mejores fotos del España-Bulgaria

La selección española igualó la mejor racha de partidos sin perder en partidos oficiales, con 29, goleando a Bulgaria en el estadio José Zorrilla (4-0), con un doblete de Mikel Merino, un tanto de Chernev en propia puerta y un penalti marcado por Mikel Oyarzabal en la cuarta jornada de la fase de clasificación europea del Mundial 2026.
España extendió su firme camino al Mundial, con pleno de triunfos en cuatro jornadas con 15 goles a favor y ninguno en contra. Superior a Bulgaria en un partido en el que remató en 33 ocasiones, once a puerta y un remate al travesaño de Pedri, el triunfo lo selló Mikel Merino con un doblete de cabeza, en los minutos 35 y 57, un tanto en propia puerta de Chernev a once minutos del final y un penalti marcado por Oyarzabal en el tiempo añadido.
1/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
2/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
3/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
4/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
5/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
6/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
7/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
8/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
9/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
10/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
11/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
12/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
13/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
14/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
15/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
16/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
17/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
18/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
19/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
20/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
21/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
22/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/R. García | Efe
23/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/R. García | Efe
24/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/R. García | Efe
25/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/R. García | Efe
26/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/R. García | Efe
27/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/R. García | Efe
28/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/R. García | Efe
29/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/R. García | Efe
30/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
31/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
32/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
33/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
34/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
35/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
36/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
37/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
38/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
39/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
40/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
41/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
42/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
43/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
44/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
45/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
46/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
47/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
48/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
49/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
50/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/Ángel Martínez | RFEF
51/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/R. García | Efe
52/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/R. García | Efe
53/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/R. García | Efe
54/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/R. García | Efe
55/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/R. García | Efe
56/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/R. García | Efe
57/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/R. García | Efe
58/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/R. García | Efe
59/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/R. García | Efe
60/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/R. García | Efe
61/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/R. García | Efe
62/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/R. García | Efe
63/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/R. García | Efe
64/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/R. García | Efe
65/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/R. García | Efe
66/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/R. García | Efe
67/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/R. García | Efe
68/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/R. García | Efe
69/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/R. García | Efe
70/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
71/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
72/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
73/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
74/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
75/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
76/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
77/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
78/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
79/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
80/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
81/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
82/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
83/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
84/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
85/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
86/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
87/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
88/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
89/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
90/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
91/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
92/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
93/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
94/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
95/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
96/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
97/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
98/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
99/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
100/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
101/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
102/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
103/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
104/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
105/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
106/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
107/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
108/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
109/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
110/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
111/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
112/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
113/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
114/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
115/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
116/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
117/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
118/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
119/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
120/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
121/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
122/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
123/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
124/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
125/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
126/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
127/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
128/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
129/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
130/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
131/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
132/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
133/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
134/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
135/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
136/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
137/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
138/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
139/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
140/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
141/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
142/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
143/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
144/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
145/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
146/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
147/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
148/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
149/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
150/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
151/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
152/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
153/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
154/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
155/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
156/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
157/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
158/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
159/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
160/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
161/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
162/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
163/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
164/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
165/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
166/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
167/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
168/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
169/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
170/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
171/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
172/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
173/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
174/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
175/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
176/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
177/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
178/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
179/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
180/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
181/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
182/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
183/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
184/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
185/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
186/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
187/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
188/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
189/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
190/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
191/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
192/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press
193/193Las mejores fotos del España-Bulgaria/AFP7 | Europa Press