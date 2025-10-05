Las mejores fotos del España-Brasil sub 20

La selección sub 20 de España dejó este sábado supeditada su clasificación a los octavos de final del Mundial de la categoría a quedar entre las cuatro mejores terceras de la fase de grupos tras eliminar a la de Brasil por 1-0 en Santiago.
La Canarinha fue la peor selección del Grupo C, con un punto y cayó por primera vez en la fase de grupos de estos torneos, en tanto que la Roja quedó en el tercer puesto con 4.
1/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Elvis González | Efe
2/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/RFEF
3/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/RFEF
4/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/RFEF
5/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/RFEF
6/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/RFEF
7/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/RFEF
8/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/RFEF
9/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/RFEF
10/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/RFEF
11/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/RFEF
12/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/RFEF
13/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/RFEF
14/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/RFEF
15/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/RFEF
16/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/RFEF
17/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/RFEF
18/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/RFEF
19/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/RFEF
20/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/RFEF
21/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/RFEF
22/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/RFEF
23/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/RFEF
24/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/RFEF
25/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/RFEF
26/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Esteban Garay | Efe
27/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Esteban Garay | Efe
28/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Esteban Garay | Efe
29/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Esteban Garay | Efe
30/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Esteban Garay | Efe
31/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Esteban Garay | Efe
32/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Esteban Garay | Efe
33/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Esteban Garay | Efe
34/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Esteban Garay | Efe
35/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Esteban Garay | Efe
36/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Esteban Garay | Efe
37/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Esteban Garay | Efe
38/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Esteban Garay | Efe
39/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Esteban Garay | Efe
40/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Esteban Garay | Efe
41/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Esteban Garay | Efe
42/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Esteban Garay | Efe
43/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Esteban Garay | Efe
44/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Esteban Garay | Efe
45/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Esteban Garay | Efe
46/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Esteban Garay | Efe
47/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Esteban Garay | Efe
48/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Elvis González | Efe
49/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Elvis González | Efe
50/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Elvis González | Efe
51/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Elvis González | Efe
52/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Elvis González | Efe
53/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Elvis González | Efe
54/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Elvis González | Efe
55/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Elvis González | Efe
56/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Elvis González | Efe
57/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Elvis González | Efe
58/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Elvis González | Efe
59/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Elvis González | Efe
60/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Elvis González | Efe
61/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Elvis González | Efe
62/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Elvis González | Efe
63/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Elvis González | Efe
64/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Elvis González | Efe
65/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Elvis González | Efe
66/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Elvis González | Efe
67/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Elvis González | Efe
68/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Elvis González | Efe
69/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Elvis González | Efe
70/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Elvis González | Efe
71/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Elvis González | Efe
72/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Elvis González | Efe
73/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Elvis González | Efe
74/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Elvis González | Efe
75/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Elvis González | Efe
76/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Elvis González | Efe
77/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Elvis González | Efe
78/78Las mejores fotos del España-Brasil sub 20/Elvis González | Efe