La selección española que arrancó en Bulgaria el camino hacia el Mundial.
La selección española que arrancó en Bulgaria el camino hacia el Mundial. / Vassil Donev | Efe

Las mejores fotos del Bulgaria-España

España se pasea en Sofía (0-3)

Redacción Deportes

Sofía, 04 de septiembre 2025 - 23:40

España demostró en su primera visita a Bulgaria la enorme distancia entre ambas selecciones, en un firme primer paso hacia el Mundial 2026 con un partido sentenciado en el primer acto, con los goles de Oyarzabal, Cucurella y Mikel Merino, siempre al ritmo de Lamine Yamal y con espacio para la reaparición de dos referentes como Dani Carvajal y Rodri.

Las mejores fotos del Bulgaria-España
1/84 Las mejores fotos del Bulgaria-España / Ángel Martínez | RFEF
