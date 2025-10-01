Las mejores fotos del Barcelona-PSG

Un gol del delantero Gonçalo Ramos en el minuto 90 dio la victoria al París Saint-Germain ante el Barcelona (1-2) en el partido de la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones disputado en el Estadio Olímpico Lluís Companys.
Tras un primer tiempo que terminó en empate gracias a los goles de Ferran Torres (1-0, min.19) y Senny Mayulu (1-1, min.38), al conjunto local le faltó gasolina en el segundo para contrarrestar la presión del vigente campeón de Europa, que sumó los tres puntos con un gol del atacante portugués en un contraataque.
