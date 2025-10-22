Las mejores fotos del Athletic-Qarabag

El Athletic Club ha derrotado por 3-1 al Qarabag en San Mamés tras remontar al equipo azerbaiyano con dos goles de Gorka Guruzeta y otro de Robert Navarro y ha conseguido su primera victoria en la presente edición de la Liga de Campeones.
El caboverdiano Leandro Andrade adelantó al Qarabag a los 50 segundos de juego tras un grave error de Aymeric Laporte y en el 40 Guruzeta recibió un excelente pase en profundidad de Mikel Jauregizar que aprovechó para encarar y batir con calidad a Kochalski.
En el 70 Navarro, que acababa de sustituir a un Nico Williams despedido con silbidos por algunos aficionados rojiblancos, puso el 2-1 con un gran derechazo desde la frontal que superó al meta polaco del Qarabag. En el 88 Guruzeta firmó el 3-1 definitivo con un tiro muy ajustado al palo prácticamente desde el mismo lugar en el que disparó Navarro.
1/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Luis Tejido | Efe
2/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Luis Tejido | Efe
3/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Luis Tejido | Efe
4/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Luis Tejido | Efe
5/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Luis Tejido | Efe
6/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Luis Tejido | Efe
7/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Luis Tejido | Efe
8/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Luis Tejido | Efe
9/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Luis Tejido | Efe
10/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Luis Tejido | Efe
11/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Luis Tejido | Efe
12/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Luis Tejido | Efe
13/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Luis Tejido | Efe
14/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Luis Tejido | Efe
15/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Luis Tejido | Efe
16/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Luis Tejido | Efe
17/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Luis Tejido | Efe
18/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Luis Tejido | Efe
19/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Luis Tejido | Efe
20/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Luis Tejido | Efe
21/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Luis Tejido | Efe
22/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Luis Tejido | Efe
23/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Luis Tejido | Efe
24/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Luis Tejido | Efe
25/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Luis Tejido | Efe
26/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Luis Tejido | Efe
27/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Luis Tejido | Efe
28/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Luis Tejido | Efe
29/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Luis Tejido | Efe
30/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Luis Tejido | Efe
31/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Luis Tejido | Efe
32/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Luis Tejido | Efe
33/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Luis Tejido | Efe
34/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Miguel Toña | Efe
35/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Miguel Toña | Efe
36/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Miguel Toña | Efe
37/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Miguel Toña | Efe
38/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Miguel Toña | Efe
39/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Miguel Toña | Efe
40/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Miguel Toña | Efe
41/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Miguel Toña | Efe
42/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Miguel Toña | Efe
43/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Miguel Toña | Efe
44/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Miguel Toña | Efe
45/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Miguel Toña | Efe
46/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Miguel Toña | Efe
47/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Miguel Toña | Efe
48/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Miguel Toña | Efe
49/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Miguel Toña | Efe
50/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Miguel Toña | Efe
51/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Miguel Toña | Efe
52/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Miguel Toña | Efe
53/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Miguel Toña | Efe
54/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Miguel Toña | Efe
55/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Miguel Toña | Efe
56/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Miguel Toña | Efe
57/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Miguel Toña | Efe
58/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Miguel Toña | Efe
59/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/Miguel Toña | Efe
60/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
61/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
62/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
63/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
64/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
65/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
66/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
67/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
68/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
69/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
70/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
71/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
72/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
73/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
74/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
75/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
76/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
77/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
78/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
79/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
80/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
81/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
82/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
83/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
84/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
85/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
86/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
87/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
88/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
89/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
90/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
91/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
92/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
93/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
94/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
95/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
96/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
97/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
98/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
99/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
100/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
101/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
102/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
103/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
104/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
105/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
106/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
107/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
108/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
109/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
110/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
111/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
112/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
113/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
114/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
115/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
116/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
117/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
118/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
119/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
120/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
121/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
122/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
123/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
124/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
125/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
126/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
127/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
128/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
129/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
130/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
131/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press
132/132Las mejores fotos del Athletic-Qarabag/AFP7 | Europa Press