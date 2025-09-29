Marruecos tumba a España sub 20 en 5 minutos (2-0)

Los jugadores de Marruecos celebran su triunfo con Diego Aguado entre ellos.

La selección sub-20 de Marruecos derrotó este domingo a la de España por 2-0 con dos ráfagas que acertaron la portería de Fran González con apenas 5 minutos de diferencia en el comienzo de la andadura de los dos países en el Mundial de la categoría que se disputa en Chile.

El partido que abrió la acción en el Grupo C, que completan las formaciones de Brasil y México, lo resolvieron el puta Yassi Zabiri en el minuto 54 y Gessime Yassine en el 58.

El encuentro en jugado en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos generó también de la segunda tarjeta verde del campeonato, a la que el seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, recurrió para reclamar un penalti concedido a España, y que el árbitro no concedió después de acudir al VAR.

Hubo una más, pedida por el seleccionador español, Paco Gallardo, con el tiempo ya cumplido para solicitar un penalti que no fue concedido.

Los magrebíes iniciaron y terminaron el partido mejor posicionados que España, con una marcha más.

España no se encontró y sufrió con la presión del rival en la portería del guardameta Fran González.

Aún así, la mejor ocasión de gol fue para España, superado el minuto 13, en un balón que tras una serie de rechazos y rebotes la defensa marroquí sacó de entre los palos.

Y fue en el minuto 30 de la primera parte donde se empezó a soltar el extremo del Atlético Madrid Rayane Belaid, el hombre con más luces de España en el primer tiempo. Suyo fue un cabezazo que se fue por muy poco.

Y suya la jugada que propició la segunda tarjeta amarilla para Marruecos y una falta al borde del área que Iker Bravo, casi filtra por la escuadra.

Antes, Peio Canales, centrocampista del Racing de Santander, había desperdiciado con un disparo alto la mejor jugada de toque de España, que tuvo más posesión pero sin ideas en los primeros 45 minutos, que terminaron con un remate del lateral del Atlético Madrid Julio Díaz.

La segunda parte comenzó más pareja. A los cinco minutos una buena combinación en la derecha concluyó e un templado centro al área hacia la posición de Rodrigo Mendoza, pero el centrocampista del Elche cabeceó a las manos del portero.

Casi sin continuidad, en un córner mal defendido por España, Marruecos hizo el primero: contraataque veloz, pase a la espalda y Yasir Zabiri batió con calidad y tranquilidad a Fran González.

El segundo llegó apenas 5 minutos después, en el 58 de la segunda parte. Nuevo despiste y pérdida de balón de España en el centro del campo, apertura rápida de Marruecos a la banda, pasé de la muerte y Gessime Yassine (Dunkerke), el jugador más valioso de Marruecos según Tansfermarket no desaprovecha el regalo en boca de gol.

Golpeado, Paco Gallardo decidió mover el banquillo. En el descanso había dejado en el vestuario a Joel Roca del Girona para dar entrada a Joan Virgili, del Mallorca.

Retiró a Peio Canales, a Belaid y David Mella, extremo del Deportivo de La Coruña, para dar entrada a Adrian Liso (Getafe), Jesús Fortea y del Real Madrid y Pablo García (Betis).

Un minuto antes de la sustitución, Canales tuvo la mejor oportunidad para recortar las distancias al rematar de cabeza un centro de Virgili, pero Yanis Benchaouch (Mónaco) hizo una de las paradas de la jornada.

España quería pero no podía, y Marruecos se sentía cómodo sobre el césped híbrido del estadio santiaguino.

Primero con una una jugada en diagonal de Othmane Maamma, habilidoso jugador del Watford, que se fue desviado por muy poco por encima del travesaño.

Y en el minuto 89 Yunis el Bahraoui (KACM Marrakech), recién entrado en la cancha, culminó una buen jugada con un remate al lateral de la red.

El próximo partido de España será frente a México, que cerraba la jornada en el Estadio Nacional frente a Brasil, con la obligación imperiosa de ganar si no quiere casi dilapidar sus opciones en el mundial.