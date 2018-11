Los celestes, aliviados tras salir de un bache, al completo y en crecimiento

El Ciudad de Lucena aguarda al Algeciras aliviado tras su triunfo balsámico del pasado jueves en Guadalcacín. El equipo de Diego Caro recupera a Germán y Erik y comparece al completo ante su afición para tratar de refrendar su mejoría.

Los celestes escaparon de la zona baja tras vencer en el campo del colista y cortaron un bache de dos derrotas seguidas. El cuadro lucentino solo ha sumado en casa siete puntos de los quince que lleva en el casillero, ya que ha sufrido tres derrotas como local en seis encuentros (Sevilla C, San Roque de Lepe y Xerez DFC).

“Nosotros esta temporada somos un equipo casi nuevo con respecto a la pasada campaña, apenas siguen tres jugadores, entonces necesitamos todavía un poco de margen para llegar al punto que yo quiero”, explicó el preparador cordobés.

Caro anunció rotaciones y no ha repetido un once en lo que va de curso, por lo que se antoja difícil adivinar la alineación. “Vamos a rotar en la medida de lo posible porque tenemos gente cogida con pinzas, el calendario no afloja y no queremos que se rompa nadie, que es lo importante, pero siendo competitivos”.

El técnico del Ciudad de Lucena se deshace en halagos ante el Algeciras: “Tiene un equipazo con jugadores escogidos como Antonio, Zafra, Melo, Pipo... lo he visto varias veces y juega muy bien al fútbol y está muy trabajado por su entrenador”, sostiene.

“Para nosotros es un partido de máxima dificultad, tendremos que dar nuestra mejor versión para competir”, advierte el preparador.

En su plantel, el Lucena cuenta con gente veterana como el exbalono Manolo León o el delantero Javi Henares, que el pasado curso le hizo un hat-trick a los algeciristas.