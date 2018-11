La Unión busca otra racha

La Unión Deportiva Los Barrios retorna al San Rafael, donde no pierde desde la segunda jornada, para intentar recuperar la senda victoriosa que truncó el pasado domingo el Utrera en tierras sevillanas. El conjunto gualdiverde es el quinto mejor del grupo X como local y este domingo a las 17:00 recibe al San Roque de Lepe, que llega tras haber sumado tres de los últimos 15 puntos en juego y tras la destitución de su entrenador, Álex Hornillo.

Alineaciones probables UD Los Barrios: Zamora, Gonzalo, Álex Vázquez, Bonaque, Manzano, Mario, Juanma, Biri, Alan, Facu y Forján. San Roque de Lepe: Álvaro Robles, Manny o Fran Lepe, Cerpa, Fatah, Siles, Ekedo, Nico Gaitán, Sergio Rodríguez o Moha, Camacho, Miguelito e Higor Rocha. Árbitro: Ballesteros Peralta (Sevilla). Hora: 17:00 (15ª jornada). Campo: Polideportivo San Rafael, en Los Barrios. Antecedentes: La Unión no ha perdido en los cuatro partidos que ha disputado como local con los aurinegros. La temporada pasada el resultado fue 2-0.

Los barreños afrontan el duelo con las bajas conocidas de Guti y Miki. Además, Dani Hedrera se caerá de la lista por problemas en una rodilla. La noticia positiva es la vuelta de Bonaque, que se medirá a uno de sus ex equipos y con el que la Unión no ha encajada un solo gol, mientras que Gustavo, aunque no está al 100%, podrá formar parte de la convocatoria.

Con esta situación, el técnico gualdiverde, Rafa Escobar, solo tendrá que hacer un cambio en el centro de la defensa, donde entraría Bonaque en lugar de Dani Hedrera junto a Manzano. La fórmula, exceptuando el duelo del pasado domingo en Utrera, le está dando buenos resultados al técnico cordobés.

Los de la Villa han trabajado durante la semana con el objetivo de olvidar el último tropiezo, que puso fin a ocho partidos sin hincar la rodilla, y con la intención de volver a coger una buena racha. “De la derrota en Utrera no podemos objetar nada, el rival fue superior a nosotros en casi todos los conceptos y en argumentos. Hay que pasar página, hemos analizado lo que hemos hecho mal para no caer en esos mismos errores y tenemos que dar un paso adelante y buscar otra racha victoriosa”, señala Escobar.

Sobre el rival de esta jornada, el técnico gualdiverde señala que será un partido “complicado” a pesar de que llega tras haber sumado tres puntos en las últimas cinco jornadas y tras la destitución de su entrenador. “Es un equipazo. Desde la distancia no podemos ver qué ocurre. Yo me espero al mejor San Roque de Lepe, como el de la segunda parte del partido con el Algeciras, que dominó y empató a última hora pero pudo llevarse el partido después de ir por debajo en el marcador. Es capaz de lo mejor y de lo peor. Tenemos que estar alerta para esperarnos un rival dificilísimo que tiene muchos argumentos futbolísticamente hablando”, destaca el preparador cordobés.

El entrenador de la Unión incide en la necesidad de que el San Rafael siga siendo un fortín. “Todos los objetivos pasan por hacernos fuertes en nuestro propio feudo. Indudablemente tendremos más opciones a la hora de conseguir el objetivo, que no es otro que la permanencia”, sentencia.