Leire Jiménez, del Bahía, logra el oro con Andalucía en el Nacional de selecciones autonómicas sub-16

Leire Jiménez, atleta algecireña del Bahía de Algeciras, se ha proclamado campeona nacional con Andalucía en el Campeonato de España de atletismo sub-16 por selecciones autonómicas e inclusivo en pista, que se ha celebrado en La Nucía (Alicante).

La velocista del Bahía de Algeciras ha brillado en la prueba de 100 metros vallas con los colores andaluces. Leire Jiménez se impuso en la semifinal con una marca de 14,22 por la mañana y se volvió a imponer con solvencia en la final por la tarde, parando el crono en 14,28 segundos. La algecireña aportó el máximo de puntos posibles al combinado de Andalucía.