Lando Norris gana en México y es nuevo líder en Fórmula 1

Lando Norris camino de ganar el GP de la Ciudad de México con su McLaren.

El inglés Lando Norris (McLaren) ganó este domingo el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde le arrebató el liderato del certamen a su compañero, el australiano Oscar Piastri, que acabó quinto una carrera que abandonaron los dos españoles, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams).

Norris, de 25 años, logró su décima victoria en la F1 -la sexta de la temporada- al ganar en la capital mexicana, en la que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue segundo y el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tercero; en una carrera que acabó con el coche de seguridad virtual activado.

El inglés lidera ahora con 357 puntos, uno más que el australiano, a falta de cuatro carreras largas y dos pruebas sprint. 'Mad Max', perjudicado por el 'virtual safety car' final -cuando estaba dando alcance a Leclerc-, es tercero, a 36 unidades de Norris; después de una carrera que el argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó decimosexto.

El británico Oliver Bearman (Haas) logró el mejor resultado desde que corre en la F1 al acabar cuarto, un puesto por delante de Piastri; que cruzó meta justo por delante de los Mercedes del joven debutante italiano Andrea Kimi Antonelli y del inglés George Russell.

El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) acabó octavo, un puesto por delante del francés Esteban Ocon (Haas).

El debutante brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), que fue el que más puestos ganó este domingo -seis en total- 'arañó' el último punto en liza al concluir décimo.

La próxima carrera, el Gran Premio de Brasil, se disputará el 9 de noviembre en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo.