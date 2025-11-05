Lamine Yamal evita el naufragio del Barcelona en Brujas (3-3)

La mejor versión de Lamine Yamal, autor de un gol y del centro que propició un tanto en propia puerta de un jugador rival, evitó el naufragio del Barcelona en Brujas (3-3), donde el conjunto de Hansi Flick volvió a evidenciar sus debilidades defensivas.

El extremo recuperó la magia después de unas semanas irregulares por las molestias en el pubis y lideró la reacción de su equipo ante un Brujas que, pese a avanzarse en el marcador en tres ocasiones, no consiguió sumar los tres puntos.

El punto conseguido en Bélgica sabe a poco para el Barcelona, que dejó escapar una oportunidad para asentarse en la zona alta de la fase liga de la Liga de Campeones.

Las bajas obligaron a Flick a repetir la misma alineación que presentó en la victoria del pasado domingo ante el Elche (3-1). Y en el estadio Jan Breydel en poco se pareció al equipo que antes del primer cuarto de hora ya había marcado dos goles al conjunto ilicitano.

Su rival empezó intenso, atento, tapando a De Jong y Casadó en la medular y mordiendo en ataque con el tridente formado por Tsolis y Forbs, en las bandas, y Tresoldi en punta.

Este último abrió el marcador en los primeros compases del encuentro (1-0, min.6). La jugada del gol evidenció las carencias defensivas de los de Flick. Koundé rompió el fuera de juego de Forbs, que agujereó la zaga azulgrana con un desmarque y asistió desde la banda derecha al '9' italiano que no perdonó ante 'Tek'.

El varapalo inicial no asustó al Barça, que en menos de dos minutos empató el encuentro en el primer ataque profundo que intentó. Fermín recibió el balón escorado en la banda derecha y cedió el balón a Ferran Torres, que definió con clase ante la oposición del guardameta Nordin Jackers (1-1, min.8).

Séptima diana la temporada para Ferran, que está devolviendo con goles la confianza de Flick como '9' titular del equipo.

Tras el empate, parecía que el Barça se aserenaba con el balón y eso se tradujo en ocasiones. Un disparo de Fermín lamió el poste, mientras que el de Rashford salió desviado.

Pero le duró poco la tranquilidad al Barcelona. En la salida de un córner, el conjunto belga recuperó el balón y ningún jugador azulgrana fue capaz de frenar la contra de su rival, que con cuatro pases se plantó en la portería de Sczcesny. Esta vez Forbs, asistido por Tresoldi, volvía a adelantar al Brujas (2-1, min.17).

Débil en los duelos -la primera falta del partido llegó en el minuto 32- y desordenado en la presión, el conjunto de Flick daba muestras de su permeabilidad atrás.

Y es que el problema no era el ataque, ya que el Barça, ante un rival inferior, generaba mucho peligro gracias a Lamine Yamal, con más chispa física con respecto a los últimos partidos en los que ha jugado algo tocado físicamente por una pubalgia.

El joven talento de Mataró habilitó a Ferran Torres que no marcó por poco. Antes, un chut de Kounde fue escupido por el travesaño. Dos avisos que demostraban la superioridad ofensiva de un equipo, el de Flick, que pagaba caro su concesiones defensivas.

Tras el paso por los vestuarios, el Barça aumentó la intensidad en la presión y, guiado por un hiperactivo Lamine Yamal, siguió buscando el empate, mientras que el Brujas esperaba su momento en alguna transición rápida.

El meta local negó el tanto del extremo del barrio de Rocafonda con el muslo antes de que Flick moviera el banquillo con la entrada de Robert Lewandowski y Dani Olmo, que sustituyeron a Ferran Torres y a Marc Casadó.

La osadía de Flick dio sus frutos. Un zapatazo de Eric García acabó en el travesaño antes de que Lamine Yamal brillara con la magia de los elegidos. El canterano recibió el balón en la mediapunta, trazó una pared con Fermín y se zafó de la zaga local con clase para definir con el exterior desde el interior del área (2-2, min.61).

La alegría se esfumó rápidamente para el conjunto catalán. Forbs perdonó el tercero y en la siguiente concesión azulgrana no falló. El Barça arriesgaba en defensa y el conjunto belga tuvo suficiente con un pase diagonal al espacio para habilitar al delantero portugués, que marcó el tanto picando el balón por encima de 'Tek' (3-2, min.64).

El Barça se agarraba al desequilibrio de Lamine Yamal para buscar el empate, pero no despejaba las dudas en defensa. El VAR anuló un penalti a Forbs, una pesadilla para la zaga visitante, antes de que el '10' azulgrana volviera a dar aire a su equipo. Esta vez generando peligro por la banda derecha con un centro que desvió Tsolis antes de acabar en la red (3-3, min.77).

El Barça intensificó su ofensiva en los últimos minutos, aunque seguía sin disipar dudas atrás, su principal lunar en este inicio de temporada. Y, en otra frivolidad, esta vez de Szczesny en el minuto 90, el Brujas marcó el cuarto, pero el VAR lo invalidó por falta de Vermant al portero polaco.

El Barça lo intentó en los últimos minutos con un omnipresente Lamine Yamall, la mejor noticia de la noche para los de Flick, pero el tanto de la victoria no llegó.