La Línea corona a España como doble campeona de Europa de pádel

España se ha coronado como doble campeona de Europa este sábado tras alzarse con los dos títulos en juego, el masculino y el femenino, de la final del FIP Euro Pádel Cup 2025, que se ha celebrado en la plaza de toros El Arenal de La Línea de la Concepción.

La selección española femenina ha conquistado el cetro continental al superar a Francia en la final por 2-0, en el que supone el tercer título seguido para las hispanas, tras el Europeo logrado el año pasado en Cagliari (Italia) y el Mundial posterior en Doha.

Icíar Montes apostó por la pareja formada por Lucía Sainz y Martina Calvo para abrir el enfrentamiento, un dúo que mezcla experiencia y talento y que, frente a Carla Touly y Jessica Ginier, necesitó poco menos de una hora para cerrar el partido por 6-3 y 6-0.

Jessica Castelló y Lorena Rufo fueron la elección para el punto decisivo, en el que el marcador cumplió con los pronósticos (6-2 y 6-3) para lograr un triunfo que fue valorado por Sainz al final del encuentro. En declaraciones difundidas por la organización, la jugadora destacó que "al principio costó porque una final siempre te pone un poco tensa", pero "luego se jugó muy bien", aseveró.

Su compañera Jessica Castelló señaló que jugar en casa es "espectacular" y que se notó, al comprobar el apoyo del público linense "del primer al último punto".

En el partido de consolación femenino, Italia superó a Bélgica por el marcador de 2-0, en una buena actuación de las chicas de Marcela Ferrari, seleccionadora italiana.

La selección española masculina de pádel ha logrado su duodécimo título de campeona de Europa al imponerse a Portugal por 2-0 en la final, en medio de un gran ambiente de público en la plaza de toros linense.

La pareja compuesta por Ruiz y Esbri consiguió la victoria en el primer partido de la final frente a los hermanos Deus, por 6-4 y 7-5. Cepero y Leal, por su parte, también ganaron en dos sets el segundo partido (6-4 y 6-4) frente a los portugueses Araújo y Graça, con lo que no hubo tercer envite y el combinado español levantó un nuevo título europeo.

El equipo español fue arropado por el público linense, que animó a los suyos con tambores, banderas, pancartas y el rugido de los aficionados españoles acompañando cada punto ganador de los jugadores de rojo.