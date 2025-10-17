LaLiga reafirma su compromiso para dialogar con la AFE sobre el partido en Miami

LaLiga, a través de una carta de su presidente, Javier Tebas, ha vuelto a reiterar en una nueva carta dirigida a David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), su “plena disposición” a mantener la reunión que pide el sindicato de futbolistas para tratar el tema del partido en Miami de LaLiga del próximo 20 de diciembre entre el Villarreal CF y el FC Barcelona, con tres nuevas fechas alternativas a las tres anteriores que se habían facilitado por parte de la patronal.

En la misiva, LaLiga expresa su voluntad de organizar la reunión y de garantizar la participación de todos los convocados al encuentro, “abiertos a articular un formato híbrido que permita la asistencia telemática de quienes no puedan desplazarse por razones de agenda”.

Previa a esta nueva carta, en un comunicado anterior, LaLiga manifestó que “en ningún momento ha existido una negativa a mantener dicha reunión. Por el contrario, desde el primer contacto, una vez constatada la imposibilidad de asistir en la fecha prevista ni de forma presencial, ni telemática, debido a los compromisos de agenda previamente adquiridos e inaplazables, que afectaban a asuntos de vital importancia”.

Además, la patronal recalcó que “AFE ha mantenido de forma inflexible una fecha señalada unilateralmente, pese a haber sido informada previamente de la imposibilidad de asistencia a dicha reunión por motivos de agenda”.

LaLiga subrayó su voluntad de encontrar una solución que favorezca el diálogo, insistiendo en que “quien no ofrece alternativas ni muestra disposición a consensuar, fijando reuniones de forma unilateral, demuestra una falta de voluntad real de diálogo”. La organización lamentó también “el cambio de criterio y las contradicciones apreciadas en las últimas comunicaciones que dificultan la consecución del objetivo principal de la reunión: favorecer un diálogo útil que permita explicar el proyecto”, reiterando su disposición a seguir buscando puntos de encuentro.

A pesar de estos esfuerzos por parte de LaLiga, Aganzo, en un foro reciente, expresó su descontento, comentando que el presidente de LaLiga “es un hombre muy ocupado, pero cuando se ocupa un puesto de responsabilidad, hay que saber qué temas son importantes y cuáles no. Le di opciones para hacer una videollamada, pero no hubo manera. Yo puedo llamar a cualquiera, pero siempre que quieran”. Una opinión que contrasta con la disposición mostrada previamente por LaLiga para flexibilizar las condiciones y facilitar el diálogo a través de varias alternativas de fechas y formatos.