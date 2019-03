La experiencia de Edu en la Unión

Eduardo Flores Peño, portero del juvenil de la UD Los Barrios, vive a sus 16 años la experiencia de formar parte de un equipo de Tercera división gracias al conjunto barreño. El canterano, natural de Algeciras, se sentó en el banquillo durante los últimos tres partidos -Ceuta y Écija (fuera de casa) y Gerena en el San Rafael- y volverá hacerlo este domingo ante el Sevilla C (13:00), propiciado por la sanción de cuatro partidos que cumple el arquero César. El meta, "con los pies en el suelo", apura al máximo su vivencia con los de Carlos Ríos, cuyo sueño es el mismo que el de sus compañeros: jugar la liguilla.

Edu cumplirá este fin de semana su cuarta jornada en una convocatoria de Tercera división. Todo camino tiene su recorrido y él, antes de llegar hasta aquí, jugó con el Cuesta Rayo, el Salesianos y el Taraguilla, desde donde dio el salto esta temporada hasta el juvenil de la UD Los Barrios. El cachorro gualdiverde demuestra personalidad, aprende a marchas forzadas, porque disfruta mucho con cada entrenamiento, y no teme un posible debut con los de la Villa.

"Tercera es una categoría superior a mí por edad, pero saldría ahí con toda naturalidad del mundo. Estoy adaptándome", asegura. "Soy una persona que disfruto mucho en cada entrenamiento. Mis compañeros me tratan muy bien, y me aportan muchísimo, sobre todo, en intensidad. Tengo 16 años y es normal que me superen en situaciones físicas, pero yo noto que desde que entreno con ellos mi progreso ha sido enorme", explica.

"Esta temporada la ilusión la respiramos todos en el vestuario. Queremos tener los pies en el suelo, ir partido a partido, y evitar pensar en algo que no sea real", sostiene con convencimiento. "Carlos Ríos es un entrenador cercano, con el que se puede hablar. Siempre me aconseja y me motiva mucho", apunta.

"Con Zamora y César [los dos porteros de la Unión] tengo una relación bastante buena. Para mí Zamora es uno de los mejores porteros del grupo. Es un lujo poder entrenar con él y que te enseñe cosas que sólo da la experiencia. Algunas veces tienen que tener paciencia conmigo, pero de todo se aprende", expresa.