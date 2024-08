Jaime Gelabert se lleva 'el Gordo' en una jornada final con susto incluido

Día grande en Sanlúcar de Barrameda. Y de despedida. La 179ª edición de las Carreras de Caballos de Sanlúcar echa el telón tras un último día que dio continuidad al éxito que lleva cosechando estas fiestas durante los dos ciclos de la presente temporada, que demuestra como este Interés Turístico Nacional está ganándose con merecimiento ser denominado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El Gran Premio Ciudad de Sanlúcar, el más importante en cuánto a lo económico y a lo prestigioso, acaparó todos los focos en este último día en el que los aficionados abarrotaron, una vez más, el provisional hipódromo en el se convierten las playas de Sanlúcar durante seis días de cada mes de agosto.

La Carrera de las Amazonas y los Gentleman, Premio Caja Rural del Sur, abrió la jornada en la localidad gaditana. La vencedora del jueves, Rocío Relaño, buscaba su poker con Cromatic, y otros gentleman como Diego Sarabia o Pablo Laborde tratarían de no irse de vacio de este segundo ciclo. Salió muy fuerte Oquendo, montada por la debutante Sara Giavarini, que abrió hueco durante los primeros metros de la prueba. Carrera muy pareja y con muchas alternativas que se rompió con el acelerón de Etton Messer cuando aún faltaba la mitad de los 1.800 metros de distancia. A 500 metros del final, Miss Lightfandango saltó por dentro para endurecer aún más la carrera ante la amenaza del favorito, Cromatic, que todavía no se había asomado en cabeza. Por las piedras apareció el caballo montado por Rocío Relaño, que esta vez no pudo culminar la remontada ante la endereza de un Miss Lightfandango que dio a Diego Sarabia una nueva victoria, tras la del primer ciclo, para comenzar la jornada en las Piletas.

Llegada a meta de Miss Lightfandango (7), con la monta de Diego Sarabia, por delante de Cromatic (2), con Rocío Relaño. / Manuel Aragón Pina

En la fresca tarde sanluqueña los 11 caballos, tras la retirada de uno de ellos, aprobados se dirigían a la salida para iniciar el Premio Cruzcampo, la segunda carrera de la jornada en la que 7.650 euros se ponían en juego. Cinco de los seis jockeys que participaraían en el Gran Premio Ciudad de Sanlúcar calentaban con esta carrera, siendo el único que falta Diego Sarabia, ganador de la primera prueba. Fiji Gold, Oakmoor, Peken, Anaz o Too Green Hot volvían a las arenas de Sanlúcar con intención de retirarse con victoria de la playa. Fueron los nº3 y nº4 los que pusieron ritmo desde inicio a la carrera, Bribon y Bragnosera, en una prueba marcada por la pérdida de manos del caballo Oakmoor, que derribó a la jockey Cristina Pérez, pisándola posteriormente. La jockey fue trasladada al hospital con una grave herida en la cara pero consciente y moviendo sus extremidades. El accidente marcó una prueba que ganó Fiji Gold, con Nico de Julián, por delante de Alphabetic (Gelabert) y Bribon (Rodríguez).

Oakmoor cabalga solo por la playa tras perder las manos segundos antes y derribar a la jokcey Cristina Pérez. / Manuel Aragón Pina

Con el susto en el cuerpo por la caída de Cristina Pérez se preparaba el Gran Premio Ciudad de Sanlúcar, repartiendo el mayor montante de la edición, de 13.600 euros, 8.000 de ellos para el ganador de la carrera. Seis caballos, los mejores de cada propietario, y seis jockeys de los más experimentados en las playas de Sanlúcar. Así, la relación para el mayor premio de la edición queda con: The Snapper (1), con Ricardo Sousa; Alrehb (2), con Diego Sarabia; Georgios (3), con Ramos; Magical Beat (4), con Nico de Julián; Mauro (5), con Denisa Sirokova; y Paternoster Square (6), con Jaime Gelabert. Las apuestas se debatían entre Alrehb y The Snapper, con algo más de favoritismo para este último pero avecinándose una carrera muy igualada con aspiraciones para los seis participantes. Los caballos con sus respectivos jockeys ya en la monta desfilaron ante la multitud que aclamaba por su caballo ganador, en lo que es una de las estampas de la temporada pocos minutos antes de dar inicio a la gran prueba.

Con algo de retraso y 2.000 metros por delante daba comienzo el Gran Premio Ciudad de Sanlúcar en un emocionante inicio en el que Paternoster Square cogió la cabeza de carrera. The Snapper, uno de los favoritos, tomó el relevo para endurecer la carrera mientras Alrehb aguardaba en la cola del grupo hasta que se asomó por la orilla buscando la primera posición, que tanto The Snapper como Paternoster Square se la negaban formando un trío en cabeza que presagiaba un final a tres. Magical Beat perseguía al tridente mientras Georgios y Mauro cedían algunos metros que se antojaban difíciles de recortar. Últimos 500 metros con tres punteros: Alrehb por dentro, The Snapper por el centro y Paternoster Qsuare por el exterior. Todo parecía favorable para la victoria de The Snapper y Ricardo Sousa hasta que irrumpió con un remate espectacular Paternoster Square y Jaime Gelabert para hacerse con una victoria triunfal. Gelabert cierra el círculo, tras su doblete en el primer día del ciclo inicial, y sella su nombre con letras doradas en la 179ª edición.

Un Jaime Gelabert sonriente se dirige hacia la zona de ganadores tras ganar el ansiado Premio Ciudad de Sanlúcar. / Manuel Aragón Pina

Con el sol cayendo, la noche entrando y las rebequitas floreciendo entre los aficionados, la última carrera del día y de la edición se encaraba con doce participantes que querían firmar la última página de la temporada. Con una baja de los 12 caballos, la de Cristina Pérez tras la durísima caída en la segunda prueba, se disponían a luchar por el Premio Manzanilla Solear. Muchos gallos entre los participantes -Dimax, Percy Green, Astimegoesby, Dark Before Dawn, Pretty Emerald o Sam Bellamy- y una carrera que empezó con caída, esta vez sin ninguna consecuencia reseñable de Dimax y Daniela Rodríguez. Sam Bellamy cogió la punta de la carrera, con Astimegoesby y Muguetajarra dándole alternativa. Fue Astimegoesby quien consiguió una victoria, relativamente fácil, con la monta de Nico de Julián, seguido de Exposed y Sigmund en la despedida de una espectacular y redonda 179ª de las Carreras de Caballos de Sanlúcar.