El Israel-Premier Tech retira el nombre del país en el maillot en la Vuelta para priorizar la seguridad

El Israel Premier Tech ha retirado el nombre del país en el maillot en la Vuelta para "priorizar la seguridad", según informó el propio equipo israelí en un comunicado. "Para priorizar la seguridad de nuestros ciclistas y de todo el pelotón, dada la peligrosidad de algunas protestas en la Vuelta, Israel-Premier Tech ha proporcionado a los ciclistas un uniforme con el monograma del equipo para el resto de la carrera", uniforme con un logotipo en el que no aparece el nombre de Israel.

El conjunto israelí, no obstante, subraya que "el nombre del equipo sigue siendo Israel-Premier Tech", si bien "el uniforme con el monograma ahora se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado previamente para nuestros vehículos y ropa informal", en los que también ha retirado el nombre de Israel.