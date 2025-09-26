El invicto BM Ciudad de Algeciras visita este sábado Melilla

El equipo senior masculino del BM Ciudad de Algeciras rinde visita este sábado (17:00) al Melilla Ciudad del Deporte en la tercera jornada liguera del grupo F de la Primera Nacional, un encuentro que se jugará en el pabellón Lázaro Fernández de la ciudad norteafricana.

El equipo que entrena Iñaki Pérez llega invicto los dos meritorios triunfos con los que ha arrancado la temporada 2025/26: los algecireños ganaron en Ciudad Real al Alarcos y vapulearon al Montequinto la pasada semana en su estreno como local.

El Ciudad de Algeciras comparte la cabeza de la clasificación con el Cajasur, el Cantera Sur, el Moguer, el Dólmenes Antequera y el BM Málaga, los equipos que han hecho pleno de cuatro puntos.

El Melilla Ciudad del Deporte Virgen de la Victoria empezó con triunfo frente al Bolaños, pero encajó su primera derrota la pasada jornada al caer en Antequera.