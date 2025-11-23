Inmaculada Vilches y Achraf Ayad ganan el VI Cross del Pinar del Rey, en San Roque

Inmaculada Vilches, del Veteranos Algeciras, y el marroquí Achraf Ayad, que compite como independiente, se han proclamado este domingo vencedores absolutos del VI Cross Pinar del Rey, en San Roque, que ha reunido a casi 500 deportistas de todas las edades que han tenido que han tenido que sortear en las ocho carreras disputadas distancias de entre 60 y 6.000 metros.

La organización corrió a cargo de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Roque, si bien la dirección técnica correspondió a la Federación Andaluza de Atletismo. El control de tiempos correspondió a la empresa Gesconchip, que también se ocupó de las inscripciones en su web.

La organización contó con la colaboración de la Asociación Atletismo San Roque y el Club Running San Roque, así como el apoyo de la Diputación Provincial de Cádiz. Se trata de una competición incluida en el programa deportivo San Roque, Ciudad de los Desafíos.

Los responsables de la competición habían habilitado dos circuitos: uno de 1.000 y otro de 2.000 metros, y la línea de salida y meta se dispuso en el Área Recreativa del Pinar del Rey, por cuyos caminos y campo discurrieron las pruebas. Las carreras comenzaron a las 10.30 horas y la entrega de trofeos se produjo en torno a las 14:00.

En cuanto a las carreras, hubo una mixta no competitiva para los pequeatletas (sub-4 y sub-6) sobre una distancia de 60 metros; los prebenjamines corrieron 250 metros; los y las benjamines, 500 metros; alevines, mil metros; infantiles, 2.000 metros; cadetes y juveniles, 3.000 metros; y para junior, senior y las cuatro categorías de veteranos la distancia fue de 6.000 metros.

En las dos carreras de adultos, se entregaron trofeos para los tres primeros clasificados masculinos y femeninos, así como medallas institucionales para los tres primeros en cada categoría. Como premios especiales, se otorgaron medallas a los deportistas masculinos y femeninos más longevos y para los deportistas sanroqueños de ambos sexos mejor clasificados.

En cuanto a las pruebas infantiles, todos los pequeatletas tuvieron su medalla participativa, mientras que los primeros masculinos y femeninos en prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil lograron trofeo, logrando también medalla los tres primeros puestos en cada una de dichas categorías.

Las clasificaciones de todas las categorías se pueden consultar en este enlace.