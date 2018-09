Un inicio de temporada marcado por la polémica

La NFL inicia una nueva temporada en el mismo punto en el que acabó la anterior: la controversia entre el ex mariscal de campo Colin Kaepernick y el presidente Donald Trump, escenificadas en una publicidad de Nike que despertó el debate.

La edición 99 del campeonato de NFL arrancará esta madrugada con el duelo entre los campeones Philadelphia Eagles y los Atlanta Falcons, una reedición del último SuperBowl. Sin embargo, las discusiones en la NFL giran en torno a Kaepernick, Trump y Nike.

El anuncio de Nike con Kaepernick como protagonista incendia el arranque

El cruce volvió a tomar fuerza con unas vallas publicitarias de la marca deportiva en las que aparece la cara del ex mariscal con el mensaje: "Cree en algo, inclusive si implica sacrificarlo todo". "Es un mensaje terrible", fue lo que atinó a decir Trump en un diálogo con The Daily Caller, al tiempo que la NFL hacía un llamado a la "atención y la acción" sobre "los problemas de justicia social" planteados por Kaepernick.

Mientras tanto, numerosos seguidores de Trump mostraron en las redes sociales su rechazo a la publicidad prendiendo fuego las zapatillas de Nike o cortando el símbolo de la marca de sus artículos. "Just Burn It (sólo quémalo)", indicaron en respuesta a la celebración de los 30 años de su icónico lema Just do it (sólo hazlo), una campaña que contó con la presencia estelar de Kaepernick.

Exactamente dos años y una semana han pasado desde que el ex jugador de los San Francisco 49ers comenzó a protestar en silencio durante el himno de los Estados Unidos, la introducción de cada uno de los partidos de fútbol americano. El 27 de agosto de 2016, en el encuentro entre el equipo de San Francisco y los Green Bay Packers, Kaepernick no lo pensó dos veces. Cuando sonó The Star Spangled Banner se negó a ponerse de pie para demostrar respeto a uno de los símbolos sagrados del país.