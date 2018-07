La importancia de tener escuderosEl sol se apodera del All England ClubGianluigi aterriza en su nuevo hogar

Probablemente, Chris Froome (Sky) no sería cuatro veces campeón del Tour de Francia sin los compañeros que ha tenido al lado. Y el británico sabe que serán claves también en esta edición. Ayer, antes de arrancar la contrarreloj de Cholet, conversaba con Geraint Thomas.

El torneo de Wimbledon avanza sin pausa y con mucho calor. Ayer se alcanzaron los 30 grados, lo que es mucho por esos pagos, y el sol dejó postales como ésta, con la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich como protagonista del escorzo sobre una rala y seca hierba.

Conmovió a miles y miles de aficionados al abandonar la Juventus tras 17 campañas, pero Gianluigi Buffon no se detiene. El italiano fue presentado en el París Saint-Germain, donde jugará este próximo curso. "No sé cuándo me retiraré. No me hago esa pregunta", señaló.