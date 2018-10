"Nunca imaginé que saldría en la portada del Europa"

Cuando era más joven [porque se puede ser todavía más joven] José Manuel Caro Manu acudía cada quince días al Municipal de La Línea para ver en acción a "Bello, Copi, Alberto Merino, Carlos Guerra, Juampe, Ismael Chico…" nombres que recita como si de una letanía se tratase. Ahora algunos son compañeros de vestuario de este linense de 17 años recién cumplidos cuyo nombre era una completa incógnita para la aplastante mayoría de la afición albinegra, la misma que el domingo determinó subirle a los altares después de que la Balompédica empatase sin goles en El Palmar con el Atlético Sanluqueño en el estreno del guardavallas en la Segunda B. Ayer, cuando finalizó el entrenamiento matinal aún no se le había borrado la sonrisa de la cara. "Nunca me hubiese imaginado que iba a salir en la portada del Europa", admitió con la sinceridad de un niño en referencia a este periódico mientras posaba con él para la fotografía que ilustra esta información.

Manu es el nombre de moda en la Real Balompédica. Este estudiante de segundo de Bachillerato del Instituto Mediterráneo asegura que apenas pudo pegar ojo en la madrugada del sábado al domingo, ante la posibilidad de poder debutar. Paradójicamente no podía dormir porque acariciaba con los dedos un sueño que empezó a forjar durante su largo periplo en la Peña Madridista, club en el que ya empezó a descollar y por eso, en edad cadete, ya se entrenaba con los mayores del Glacis de Gibraltar.

"Ya la noche después del partido dormí bien", asegura. "Llegué a casa reventado, por el esfuerzo y por la tensión acumulada, me eché en la cama, empecé a contestar los mensajes que tenía, que nunca había visto el teléfono así, y me quedé dormido al rato".

"Estoy muy contento, sé que he vivido algo que no olvidaré en mi vida, pero también tengo los pies en la tierra, sé que pertenezco al equipo juvenil, que pronto volveré a jugar con ellos y que lo que tengo que hacer es seguir trabajando para cuando llegue otra oportunidad, no quiero que se me llene la cabeza de pajaritos", contesta del tirón, como si hubiese estado esperando la pregunta y se hubiese preparado la respuesta.

"Me enteré de que iba a jugar el mismo domingo cuando llegamos al estadio antes de salir de viaje", detalla.

"El míster me dijo que si ganábamos o empatábamos es que yo había podido echar una mano y que si perdíamos, no me preocupase que mía no era la responsabilidad y eso me ayudó a tranquilizarme, me hizo sentirme muy respaldado", desliza, agradecido.

"Después llegó el partido y… me acuerdo de cada detalle pero sobre todo de cómo me trataron los aficionados", dice, emocionado. "Lo curioso es que no solo fueron los de la Balona, sino también la mayoría de los de Sanlúcar".

"También es verdad que los que estaban detrás de la portería en la segunda parte no paraban de meterse conmigo, de decirme que si había hecho ya la comunión… pero bueno eso es fútbol también y al final les callé la boca, porque habré hecho o no la comunión, pero el empate nos lo trajimos", recalca con orgullo.

"A los compañeros, al cuerpo técnico, sobre todo al míster y al entrenador de porteros [en referencia a Raúl Cabrera] sólo puedo darle las gracias, porque ya durante la semana estuvieron todo el tiempo animándome, ayudándome…", recalca.

"En el campo, un partido de Segunda B es muy diferente al de los juveniles, todo sucede muy rápido", analiza. "Lo que más me impresionó fue el agobio de los primeros minutos, porque el Sanluqueño lanzó unos pocos de córners en muy poco tiempo y a esas alturas todavía estaba un poco nervioso; después todo se normalizó".

Tras el pitido final, un cúmulo de vivencias: "Es que el domingo anterior yo estaba viendo el partido desde la grada y siete días después estaba en el terreno de juego, con la gente abrazándome, los compañeros…".

"El míster me dijo que era un valiente, que un niño con 17 años había levantado a la gente de un campo con tanta historia como El Palmar, el entrenador de porteros que siempre había confiado en mí… estaba un poco superado", recuerda.

Ahora queda el siguiente capítulo. En el partido con el Villanovense, con David Robador cumpliendo su segundo y último partido de sanción, Manu Caro estará, como poco, en la convocatoria. Y si Javi Montoya no acaba de sobreponerse a sus dolencias, en el once. Como ya dijo el sábado en estas mismas páginas, las que ayer miraba con estusiasmo "si hay que jugar, se juega".