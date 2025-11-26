Las imágenes del Slavia Praga-Athletic

El Athletic Club empató sin goles en su visita al Sparta Praga en la quinta jornada de la Liga de Campeones y sumó un punto que le sabe a poco después de no aprovechar alguna de las ocasiones de las que dispuso en el Fortuna Arena.
El portero checo, Jindrich Stanek, desbarató cuatro claras oportunidades de gol de los rojiblancos, la primera de ellas a Oihan Sancet a los seis minutos de juego.
En la segunda parte el inspirado guardameta del Sparta salvó a su equipo en tres ocasiones prácticamente consecutivas a remates de Navarro (m.50), Sancet (m.52) y de nuevo Navarro (m.53) tras un gran remate de cabeza del extremo que sacó casi sobre la línea en una fenomenal estirada.
1/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
2/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
3/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
4/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
5/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
6/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
7/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
8/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
9/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
10/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
11/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
12/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
13/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
14/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
15/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
16/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
17/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
18/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
19/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
20/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
21/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
22/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
23/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
24/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
25/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
26/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
27/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
28/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
29/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
30/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
31/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
32/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
33/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
34/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
35/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
36/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
37/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
38/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
39/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
40/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
41/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
42/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
43/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe
44/44Las imágenes del Slavia Praga-Athletic/Martin Divisek | Efe