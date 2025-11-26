Planes
Pablo López, Medina Azahara y Miguel Campello en La Línea
Mbappé celebra uno de sus cuatro goles con Vinícius.
Mbappé celebra uno de sus cuatro goles con Vinícius. / Georgia Panagopoulou | Efe

Las imágenes del Olympiacos-Real Madrid

Los madridistas tuvieron que sufrir hasta el final para ganar en El Pireo por 3-4 a pesar de los cuatro goles de Mbappé

El Real Madrid sufre en El Pireo pese a la exhibición de Vinícius y Mbappé (3-4)

Redacción Deportes

Atenas, 26 de noviembre 2025 - 23:42

El Real Madrid sufrió hasta el último minuto para ganar en Grecia en su visita al Olympiacos (3-4), a pesar de los cuatro goles que anotó el francés Kylian Mbappé, en los minutos 22, 24, 29 y 60.

No pudo controlar el partido el equipo de Xabi Alonso, que estuvo por detrás en el marcador al inicio del encuentro tras el gol de Chiquinho en el minuto ocho y que vio como Olympiacos se agarró al partido con los tantos de Taremi en el minuto 52 y de El Kaabi en el 81, con sendos remates de cabeza sin oposición dentro del área.

Finalmente, el Real Madrid pudo lograr los tres puntos, después de tres partidos sin ganar, en un partido en el que el Eduardo Camavinga se marchó sustituido tras el descanso por un fuerte resfriado que le impedía respirar con normalidad.

Las imágenes del Olympiacos-Real Madrid
1/241 Las imágenes del Olympiacos-Real Madrid / Georgia Panagopoulou | Efe
