Lewandowski celebra el gol que le dio el triunfo al Barcelona contra la Real Sociedad.
Lewandowski celebra el gol que le dio el triunfo al Barcelona contra la Real Sociedad. / AFP7 | Europa Press

Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad

La crónica del Barcelona-Real Sociedad (2-1)

Redacción Deportes

Barcelona, 28 de septiembre 2025 - 21:21

La vuelta de Lamine Yamal sirvió para que el Barcelona recupere el liderato de la Liga gracias a la derrota el sábado del Real Madrid ante el Atlético de Madrid. Los azulgranas tuvieron que remontar el gol inicial de Oyarzabal a través de los tantos de Koundé y Lewandowski.

Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad
1/277 Las imágenes del Barcelona-Real Sociedad / Quique García | Efe
