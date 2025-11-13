La Hacienda, en San Roque, escenario del Campeonato de España femenino de golf

La Hacienda Links Golf Resort de San Roque, en concreto su recorrido Heathland, reunirá entre el miércoles 19 y el viernes 21 del presente mes de noviembre a las mejores golfistas de España en el Santander Campeonato de España de Profesionales Femenino, la gran cita final de la temporada. Seis andaluzas y ocho amateurs forman parte del cuadro de 33 participantes, que competirán por el último título del año.

El nivel de participantes de esta edición es uno de los más destacados de los últimos años. Cuatro campeonas de España figuran entre las inscritas: Ana Peláez (2024), Nuria Iturrioz (2023), Teresa Toscano (2022) y Luna Sobrón, quien se impuso de forma consecutiva en 2018, 2019 y 2020. La balear, además, tiene ante sí la oportunidad de convertirse en la jugadora más laureada en la historia del torneo, superando los tres títulos de Tania Elósegui y Natalia Escuriola, ambas ya retiradas.

Junto a ellas estarán algunas de las golfistas españolas más destacadas del panorama internacional. Nuria Iturrioz, con cinco victorias en el Ladies European Tour —la última de ellas en el Aramco Houston Championship 2025—, encabeza una lista que incluye también a María Hernández, Ana Peláez y Marta Martín, todas con triunfos en el circuito europeo. Su presencia, unida a la de otros grandes talentos de nuestro país como Blanca Fernández García-Poggio, Amaia Latorre, Marta Sanz, Harang Lee, Paz Marfà o María Herráez, garantiza una competición de altísimo nivel.

El escenario

El escenario, el Recorrido Heathland de La Hacienda Links Golf Resort, será sin duda otro de los grandes protagonistas de la semana. Diseñado por Dave Thomas, el campo combina zonas tipo links con otras de estilo parkland, ofreciendo un trazado exigente, con amplias calles, bunkers estratégicamente ubicados y greenes exigentes que pondrán a las mejores jugadoras del país.

Las vistas al Mediterráneo y al Peñón de Gibraltar completan una experiencia visual única, consolidando a La Hacienda Links Golf Resort como uno de los complejos de golf más impresionantes de Europa.

El Santander Golf Tour 2025 ha recorrido esta temporada algunos de los mejores campos del territorio nacional, y ha estado marcado por la competitividad y el alto nivel de sus participantes. La neerlandesa Lauren Holmey ha firmado una campaña histórica con cuatro triunfos y el título del ranking, erigiéndose como uno de los nombres de futuro del golf internacional. El circuito culmina ahora su andadura en La Hacienda Links Golf Resort.