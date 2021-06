Las parejas formadas por Stephen Hutchings y Dirk Hollbach, y por Francisco Romero y Teresa Delgado han conseguido el triunfo en la primera prueba del Sotogrande Golf Challenge 2021, que se ha celebrado en el campo de golf de La Reserva Club de Sotogrande, en San Roque, con una participación de alrededor de 60 golfistas.

Hutchings y Hollbach consiguieron alzarse con la victoria en categoría scratch con sus 41 puntos, que les sirvieron para clasificarse para la gran final del emblemático Real Club Valderrama que se disputará en noviembre. Juan Álvarez y Covadonga Basagoiti finalizaron segundos con 40 puntos. En categoría hándicap, los vencedores fueron Romero y Delgado gracias a sus 46 puntos stableford, seguidos en la clasificación por Gonzalo Gross y Ernesto Mira, que culminaron su actuación con 45 puntos.

Las próximas sedes del Sotogrande Golf Challenge serán: el 10 de julio en el Alcaidesa Links Resort; el 24 de julio en el The San Roque Club Old Course; el 14 agosto en el Almenara Golf; el 28 de agosto en el Club de Golf La Cañada y los días 18 y 19 de septiembre en el Real Club Sotogrande. La gran final se disputará en el Real Club Valderrama el próximo 11 de Noviembre de 2021, sólo unas semanas después de la disputa del Valderrama Masters 2021.