Gavira y Herrera cambian de entrenador con vistas a Tokio 2020

El sanroqueño Adrián Gavira y el castellonense Pablo Herrera cambian de entrenador para la temporada 2019. Los olímpicos en vóley playa anunciaron ayer que ponen fin a una "longeva y existosa etapa" a las órdenes de Sixto Jiménez. La dupla nacional arrancará en enero "un año importante" con el objetivo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en mente.

Sixto Jiménez llevaba diez temporadas con la mejor pareja española del Circuito Mundial y vigentes campeones de España. El técnico empezó a entrenar con Herrera con éste tenía 18 años y años después se sumó Gavira. "Me voy muy satisfecho porque ha sido un año increíble. No pensábamos que iría tan bien, pero vamos por el buen camino. La suerte que nos faltó otros años sí la hemos tenido y eso nos ha permitido ganar finales de sets. Esa creo que ha sido la diferencia", manifestó el entrenador.

"Ha sido un orgullo trabajar con Sixto", aseguró el sanroqueño Adrián Gavira. "Gracias a él somos lo que somos. Nos ha llevado a pelear con los mejores del mundo y siempre ha venido cada día a cada entrenamiento con ganas e ilusión", subrayó.

"Ahora empieza otra etapa que afrontamos con muchas ganas y con la vista puesta en la clasificación olímpica, pero sabiendo que Sixto siempre estará ahí como un gran amigo y parte de este equipo", remarcó Gavira. "Le tengo mucho aprecio porque me ayudó a entender de verdad que si quería conseguir algo tenía que ser sufriendo en cada entrenamiento y eso me hizo ser más competitivo. Siempre he sabido que nos aprecia mucho, pero cuando nos clasificamos para los Juegos de Londres, en la gala de la inauguración, me quedé mirando a la grada con la sensación de que había logrado mi sueño y Sixto me estaba mirando con una mirada de "lo has conseguido". Me transmitió muchas cosas, una de ellas de que no solo éramos su equipo sino parte de su familia", expresó el de Taraguilla.

"Para mí Sixto ha sido más que un entrenador", afirmó Herrera. "Lo conocí con 18 años y hasta la fecha ha estado siempre a mi lado. Va a ser raro entrenar en Tenerife y no verlo en la arena porque siempre ha sacado el máximo de mí incluso en los momentos difíciles y, como equipo, nos ha hecho rendir al máximo durante estos diez años", reconoció el veterano compañero de Gavira.