Las ganas de Javi Zafra

Javi Zafra está deseando enfundarse las botas para comenzar la pretemporada con el Algeciras Club de Fútbol. El centrocampista derecho es uno de los fichajes ya confirmados para la próxima andadura y se confiesa estar "con muchas ganas" de que la pelota eche a andar. El roteño lo plasmó así el pasado miércoles en su perfil de Twitter y ha recibido el apoyo de una afición que, aunque está en Feria, mira de reojo el comienzo de la los entrenamientos del nuevo Algeciras dirigido en la parcela técnica por Mané en las oficinas y Javi Viso en el banquillo.

"Vengo con muchas ganas de hacer algo bonito. El club ha hecho un esfuerzo grande para que pueda venir. Es algo que valoro mucho y se lo agradezco al club", señala el extremo derecho, del que se espera que vuelva a establecer una sociedad letal con el ariete Antonio Sánchez. De hecho, cuando ambos coincidieron en el Sanluqueño en la temporada 2014/2015, el delantero hizo 16 goles. Dos campañas después compartieron vestuario en el Arcos, en el que el atacante anotó 20 dianas.

El atacante, que llega desde el Ceuta, se muestra cauto a la hora de hablar sobre el objetivo del equipo para el próximo curso. "El objetivo nos lo vamos a marcar poco a poco, los resultados nos lo van a ir diciendo. Pero el Algeciras está haciendo un buen proyecto y creo que tarde o temprano vamos a estar peleando por los puestos de arriba".

Esa cautela tiene que ver con la presión que recibió su anterior equipo, el Ceuta, que después de un arranque dubitativo realizó una segunda vuelta para enmarcar y quedó apeado en la segunda eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda B. "En Ceuta desde el principio se hablaba que teníamos que jugar el playoff. Claro que sí, pero había que hacerlo poco a poco. A lo mejor te metían mucha presión para estar arriba. Nos costó mucho adaptarnos, pero al ir poco a poco si tienes un equipo bueno al final vas a estar arriba luchando por el playoff", advierte el roteño.

No obstante, Javi Zafra cree que el proyecto en el que se ha embarcado está destinado a hacer "cosas importantes". "Terminé la temporada, me llamó Mané y me mostró mucha sinceridad. Me llegaron sus palabras y el proyecto que quería hacer y no me lo pensé dos veces. Hemos venido para hacer cosas importantes. Para mí es un reto bonito y tengo ganas de empezar", señala el centrocampista.