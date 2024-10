De la Fuente, sobre su estatus con España: "No estoy agrandado, pero si lo estuviera, me lo habría ganado"

Córdoba/Luis de la Fuente, seleccionador español, respondió a los que le critican por la seguridad que transmite y aseguró que no está "agrandado" pero que se "lo habría ganado" si lo estuviese tras ganar la Liga de Naciones y la Eurocopa, con una selección que mantiene un alto nivel de juego como demostró en la goleada a Serbia en El Arcángel.

"El que dice eso queda retratado", dijo breve en la primera respuesta de la rueda de prensa cuando se le trasladó la crítica de estar agrandado. Posteriormente, lo recordó para demandar su derecho a estarlo.

"Formamos un grupo de trabajo fantástico, con un cuerpo técnico maravilloso, los mejores del mundo. Hay un auténtica familia y eso une mucho, da mucho poder. El mérito es de todos, es un trabajo en equipo. No se trata de estar agrandado, son cosas ciertas. La tierra es redonda aunque algunos piensan que es plana. No se puede ir contra las cosas ciertas. Estoy muy tranquilo, no estoy agrandado, pero si lo estuviera me lo habría ganado porque otro tiraría de carisma. Yo soy humilde y no voy a cambiar", dijo.

España firma 16 triunfos en sus 17 últimos encuentros, cediendo únicamente un empate precisamente ante Serbia a la que pasó por encima en Córdoba para cerrar su clasificación en cuatro jornadas a los cuartos de final de la Liga de Naciones.

"Bendito problema tener el listón alto, ojalá siga así mucho tiempo. Cuando llevas una racha de victorias estas más cerca de perder, pero no nos conformamos, queremos más. Es un equipo insaciable deportivamente. Jugamos con tanta alegría, disfrutando tanto de cada partido, que es difícil frenar la voracidad deportiva. A ver hasta donde llegamos", valoró.

De la Fuente inició el partido sin ningún futbolista de Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid y realizó una reivindicación de sus jugadores. "Les conozco muy bien y me sorprende que a alguien les sorprenda su nivel. Como no están en determinados equipos parece que no tienen la importancia de otros. Sé el rendimiento que dan con más o menos nombre. Juegan muy bien".

El capitán Álvaro Morata cerró su mala racha sin gol con la selección, un motivo de especial alegría para todos, como reconoció el seleccionador que agradeció el apoyo que ha tenido en Murcia y Córdoba de la afición.

Una despedida privada a Navas y un reconocimiento público a Morata

"Me alegro porque corearon en Murcia y Córdoba el nombre de Álvaro. Creo que están cambiando las cosas, estamos siendo justos con un gran futbolista y una gran persona reconociendo la valía de un gran capitán. Hemos despedido hoy de forma privada a Navas y me quedo con el reconocimiento a Morata. Ha sido excepcional", valoró.

"Teneos dos especialistas en penaltis, Álvaro y Mikel (Merino). El que esté en mejores condiciones chuta, no hay debate. Mikel quería que lo tirara Álvaro, luego ha metido el gol y nos hemos alegrado incluso más que él. Es bueno tenerle enchufado y animado. La celebración demuestra el sentimiento de equipo que tiene el grupo", añadió.

Tras los debates que ha tenido que soportar De la Fuente en esta ventana, con las numerosas ausencias por lesión y la sobrecarga sufrida por Lamine Yamal ante Dinamarca tras 91 minutos en el campo, el seleccionador dejó claro lo que hará en noviembre pese a tener ya la clasificación a cuartos certificada.

"Queremos ser primeros, esto es la selección española, no es un partido de la comunidad de vecinos. Estamos obligados a jugar al máximo con los mejores jugadores de España y los futbolistas están encantadísimos de estar aquí y jugar con la selección. En noviembre vendrán los que creemos que son los mejores", sentenció.