Las fotos de la Vuelta a España con el lío de la suspensión en Bilbao | Etapa 11

Los ciclistas del Visma entran en la meta neutralizada con las banderas de Palestina de fondo.

La undécima etapa de la Vuelta que se debía disputar con normalidad con salida y meta en Bilbao, terminó de manera brusca y de forma atípica, ya que "por motivos de seguridad" la organización decidió marcar los tiempos a 3 km de la Gran Vía, repleta de manifestantes propalestinos, y no designar ganador de etapa.