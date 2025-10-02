Las fotos del Villarreal-Juventus

Un gol del central portugués Renato Veiga en el penúltimo minuto del encuentro permitió al Villarreal empatar ante la Juventus y sumar su primer punto en la presente edición de la Liga de Campeones.
El conjunto de Marcelino García comenzó mejor el encuentro y logró adelantarse en el marcador por medio de Mikautadze, pero la irrupción de Conceiçao en la segunda mitad permitió al equipo italiano, invicto en la temporada, remontar y soñar con un triunfo que se le escapó en el último instante.
1/61Las fotos del Villarreal-Juventus/Andreu Esteban | Efe
