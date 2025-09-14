Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo
La quinta edición del Giro Ciudad de La Línea, prueba puntuable para el Circuito provincial de Ciclismo en Carretera, ha llenado de colorido y ambiente deportivo las calles de la ciudad.
La prueba, organizada por el Club Deportivo Los Enmonaos con la colaboración de la delegación municipal de Deportes y la Diputación provincial de Cádiz, ha discurrido por el circuito de unos 2 kilómetros habilitado en la Ciudad Deportiva.
