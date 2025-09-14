Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar
Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo
Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / ANDRÉS CARRASCO

Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo

ANDRÉS CARRASCO

La Línea, 14 de septiembre 2025 - 13:58

La quinta edición del Giro Ciudad de La Línea, prueba puntuable para el Circuito provincial de Ciclismo en Carretera, ha llenado de colorido y ambiente deportivo las calles de la ciudad.

La prueba, organizada por el Club Deportivo Los Enmonaos con la colaboración de la delegación municipal de Deportes y la Diputación provincial de Cádiz, ha discurrido por el circuito de unos 2 kilómetros habilitado en la Ciudad Deportiva.

1/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
2/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
3/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
4/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
5/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
6/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
7/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
8/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
9/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
10/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
11/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
12/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
13/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
14/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
15/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
16/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
17/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
18/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
19/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
20/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
21/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
22/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
23/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
24/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
25/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
26/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
27/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
28/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
29/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
30/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
31/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
32/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
33/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
34/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
35/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
36/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
37/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
38/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
39/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
40/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
41/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
42/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
43/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco
44/44 Las fotos del V Giro Ciudad de La Línea de ciclismo / Andrés Carrasco

