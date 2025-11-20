El tiempo
La llegada de la masa de frío ártico, con moderación en el Campo de Gibraltar
Jaume Munar festeja con el resto del equipo el triunfo que daba a España el 1-1.
Jaume Munar festeja con el resto del equipo el triunfo que daba a España el 1-1. / Elisabetta Baracchi | Efe

Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis

España vuelve a unas semifinales de la Copa Davis 6 años después

Redacción Deportes

Bolonia, 20 de noviembre 2025 - 17:13

Los españoles Marcel Granollers y Pedro Martínez completaron este jueves la remontada ante República Checa con una victoria ante Tomas Machac y Jakub Mensik (7-6(8) y 7-6(8)), que selló el pase a semifinales de la Final a 8 de la Copa Davis.

España vuelve a unas semifinales tras 6 años de ausencia. Desde 2019 que no disputa esa ronda. En aquella ocasión, la 'Armada' acabó levantando el título.

Su rival en la penúltima ronda saldrá de la eliminatoria Argentina-Alemania.

Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis
1/54 Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis / Elisabetta Baracchi | Efe
