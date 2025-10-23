Ocio
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero

Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea

Manu Romero

La Línea de la Concepción, 23 de octubre 2025 - 22:20

La fase de grupos femenina de la FIP Euro Padel Cup 2025 – Final 8 ha llegado a su fin este jueves en La Línea con una jornada repleta de emoción y grandes resultados.

La selección de España —vigente campeona continental— cerró su clasificación con un impecable 3-0 ante Portugal, firmando una fase perfecta con nueve partidos ganados y sin ceder un solo set. Andrea Ustero y Alejandra Alonso abrieron la serie imponiéndose con autoridad por 6-0 y 6-1 a Santos y Gorito. Posteriormente, Lorena Rufo y Jessica Castelló confirmaron la victoria nacional con un doble 6-1 ante Silva y Para, sellando así el pase a semifinales como primeras del Grupo A.

La gran revelación del torneo ha sido Bélgica, que logró clasificarse en segunda posición del grupo y acompañará a España entre las cuatro mejores selecciones del continente. De este modo, Portugal y Países Bajos se despiden de la competición femenina. En el Grupo B, el duelo entre Francia e Italia decidió el liderato. En una eliminatoria de altísimo nivel, Francia se impuso por 2-1, logrando así el primer puesto. Collombon y Ginier Barbier abrieron con victoria en tres sets ante Orsi y Stellato; Dal Pozzo y Marchetti igualaron la serie en dos sets, pero las francesas sentenciaron el marcador global a su favor con un sólido cierre en el tercer enfrentamiento.

De esta forma, Francia e Italia completan el cuadro de semifinalistas junto a España y Bélgica, en una fase final que promete máxima emoción.

Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
1/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
2/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
3/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
4/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
5/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
6/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
7/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
8/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
9/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
10/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
11/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
12/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
13/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
14/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
15/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
16/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
17/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
18/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
19/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
20/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
21/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
22/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
23/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
24/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
25/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
26/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
27/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
28/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
29/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
30/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
31/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
32/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
33/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
34/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
35/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
36/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
37/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
38/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
39/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
40/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
41/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
42/42 Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero

