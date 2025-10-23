Fotos de la tercera jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
La fase de grupos femenina de la FIP Euro Padel Cup 2025 – Final 8 ha llegado a su fin este jueves en La Línea con una jornada repleta de emoción y grandes resultados.
La selección de España —vigente campeona continental— cerró su clasificación con un impecable 3-0 ante Portugal, firmando una fase perfecta con nueve partidos ganados y sin ceder un solo set. Andrea Ustero y Alejandra Alonso abrieron la serie imponiéndose con autoridad por 6-0 y 6-1 a Santos y Gorito. Posteriormente, Lorena Rufo y Jessica Castelló confirmaron la victoria nacional con un doble 6-1 ante Silva y Para, sellando así el pase a semifinales como primeras del Grupo A.
La gran revelación del torneo ha sido Bélgica, que logró clasificarse en segunda posición del grupo y acompañará a España entre las cuatro mejores selecciones del continente. De este modo, Portugal y Países Bajos se despiden de la competición femenina. En el Grupo B, el duelo entre Francia e Italia decidió el liderato. En una eliminatoria de altísimo nivel, Francia se impuso por 2-1, logrando así el primer puesto. Collombon y Ginier Barbier abrieron con victoria en tres sets ante Orsi y Stellato; Dal Pozzo y Marchetti igualaron la serie en dos sets, pero las francesas sentenciaron el marcador global a su favor con un sólido cierre en el tercer enfrentamiento.
De esta forma, Francia e Italia completan el cuadro de semifinalistas junto a España y Bélgica, en una fase final que promete máxima emoción.
