Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar
Fotos de la segunda jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
Fotos de la segunda jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero

España, Portugal e Italia brillan en un día espectacular en las canchas de la plaza de toros El Arenal

Manu Romero

La Línea de la Concepción, 22 de octubre 2025 - 21:55

La FIP Euro Padel Cup 2025 – Final 8 continúa ofreciendo espectáculo en La Línea de la Concepción, donde este miércoles las principales potencias del continente reafirmaron su dominio tanto en categoría masculina como femenina. Las selecciones de España, Portugal e Italia impusieron su ley en los enfrentamientos masculinos, mientras que España, Francia e Italia hicieron lo propio en el cuadro femenino, consolidándose como firmes candidatas al título europeo.

1/56 Fotos de la segunda jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero
56/56 Fotos de la segunda jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea / Manu Romero

