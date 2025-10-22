Fotos de la segunda jornada del FIP Euro Pádel Cup de La Línea
España, Portugal e Italia brillan en un día espectacular en las canchas de la plaza de toros El Arenal
La FIP Euro Padel Cup 2025 – Final 8 continúa ofreciendo espectáculo en La Línea de la Concepción, donde este miércoles las principales potencias del continente reafirmaron su dominio tanto en categoría masculina como femenina. Las selecciones de España, Portugal e Italia impusieron su ley en los enfrentamientos masculinos, mientras que España, Francia e Italia hicieron lo propio en el cuadro femenino, consolidándose como firmes candidatas al título europeo.
