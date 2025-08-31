Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar
Güler marca de cabeza el gol que le daba el empate al Real Madrid ante el Mallorca.
Güler marca de cabeza el gol que le daba el empate al Real Madrid ante el Mallorca. / Chema Moya | Efe

Las fotos del Real Madrid-Mallorca

73 segundos para la remontada y pleno antes del parón para el Real Madrid

Redacción Deportes

Madrid, 31 de agosto 2025 - 00:20

Dos goles en 73 segundos, de Arda Güler y Vinicius Junior, le dieron los tres puntos al Real Madrid ante el Mallorca (2-1) en un partido en el que tuvo que remontar el tanto inicial de Vedat Muriqi y en el que vio anulados tres tantos, dos de Kylian Mbappé por fuera de juego y otro, con polémica y tras cuatro minutos de revisión, de Arda Güler por mano.

