Fotos del partido y ambiente en el España-Italia del Torneo Internacional de Baloncesto Femenino en La Línea
Fotos del partido y ambiente en el España-Italia del Torneo Internacional de Baloncesto Femenino en La Línea / ANDRÉS CARRASCO

España cede ante una gran Italia en el estreno del Torneo Internacional de baloncesto femenino en La Línea (61-77)

Baloncesto

La Grada Solidaria de CaixaBank acerca el mejor baloncesto en La Línea a 200 personas en situación de vulnerabilidad

ANDRÉS CARRASCO

La Línea, 14 de noviembre 2025 - 21:11

La selección española femenina de baloncesto ha cedido este viernes ante la de Italia (61-77) en el inicio del Torneo Internacional de La Línea, que ha vivido un gran ambiente en el pabellón linense y sirve de preparación para el PreMundial que se celebrará en Puerto Rico del 11 al 17 de marzo.

El combinado que dirige Miguel Méndez tuvo que remar contra un marcador adverso (23-43 al descanso), aunque las españolas limaron la diferencia en la segunda parte. Lo mejor, el regreso a las canchas de Maite Cazorla.

Italia se medirá este sábado con Francia (19:30) y España jugará contra la galas el domingo (17:00 por Teledeporte) para poner el broche al Torneo Internacional de La Línea.

El torneo supone dos pruebas de alto nivel para la selección nacional ya que Italia es vigente bronce europeo y rival de grupo en el PreMundial; y Francia, subcampeona olímpica.

