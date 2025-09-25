Las fotos del Oviedo-Barcelona

El Barcelona aguanta la estela del Madrid tras un partido en el que se adelantó un correoso Real Oviedo y que obligó a los azulgranas a remontar en el segundo tiempo (1-3) con goles de Eric García, Robert Lewandowski y Ronald Araujo.
