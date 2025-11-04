Las fotos del Liverpool-Real Madrid

Dos paradones de Thibaut Courtois, uno a bocajarro y otro a un disparo desde fuera del área de Dominik Szoboszlai, mantienen el 0-0 en Anfield entre Liverpool y Real Madrid al descanso del partido de la cuarta jornada de la fase liga de Liga de Campeones.

Los remates del húngaro fueron las ocasiones más claras de una primera parte en la que los 'Reds' reclamaron un penalti de Aurélien Tchouámeni por mano dentro del área que el árbitro, tras revisar en el VAR, no consideró.

La mejor ocasión para el Real Madrid la tuvo Bellingham en los últimos instantes de la primera mitad, pero su disparo con la zurda dentro del área lo sacó Mamardashvili con el pie.