(3-1) La selección femenina de Noruega derrota a la de Brasil en La Línea

Fotos del partido internacional amistoso entre las selecciones femeninas de Noruega y Brasil en La Línea

La selección femenina de fútbol de Noruega ha vencido este viernes por 3-1 a la de Brasil en encuentro amistoso disputado en el Ciudad de La Línea ante unos 200 espectadores. Las nórdicas impusieron su mayor acierto en las áreas ante las cariocas, que las superaron ampliamente en la posesión.

Las europeas se adelantaron en el marcador por medio de Signe Gaupset (11’), pero Brasil consiguió llegar al descanso con tablas con un gol de Mariza Nascimento (44’).

Tras el intermedio y con los numerosos cambios que llevaron a cabo ambos conjuntos, Signe Gaupset firmó su doblete en el 53’ y Emma Godo estableció el resultado definitivo al transformar en el 69’ un penalti.

El próximo lunes, 1 de diciembre, Noruega volverá a saltar al césped del estadio linense, donde a partir de las 18:00 se medirá a Dinamarca. El acceso al estadio volverá a ser gratuito.