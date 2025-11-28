(3-1) La selección femenina de Noruega derrota a la de Brasil en La Línea
Fútbol | Internacional amistoso
las nórdicas repiten en ese mismo escenario el lunes (18:00), ante Dinamarca
La selección femenina de fútbol de Noruega ha vencido este viernes por 3-1 a la de Brasil en encuentro amistoso disputado en el Ciudad de La Línea ante unos 200 espectadores. Las nórdicas impusieron su mayor acierto en las áreas ante las cariocas, que las superaron ampliamente en la posesión.
Las europeas se adelantaron en el marcador por medio de Signe Gaupset (11’), pero Brasil consiguió llegar al descanso con tablas con un gol de Mariza Nascimento (44’).
Tras el intermedio y con los numerosos cambios que llevaron a cabo ambos conjuntos, Signe Gaupset firmó su doblete en el 53’ y Emma Godo estableció el resultado definitivo al transformar en el 69’ un penalti.
El próximo lunes, 1 de diciembre, Noruega volverá a saltar al césped del estadio linense, donde a partir de las 18:00 se medirá a Dinamarca. El acceso al estadio volverá a ser gratuito.
1/23Fotos del partido internacional amistoso entre las selecciones femeninas de Noruega y Brasil en La Línea/Andrés Carrasco
2/23Fotos del partido internacional amistoso entre las selecciones femeninas de Noruega y Brasil en La Línea/Andrés Carrasco
3/23Fotos del partido internacional amistoso entre las selecciones femeninas de Noruega y Brasil en La Línea/Andrés Carrasco
4/23Fotos del partido internacional amistoso entre las selecciones femeninas de Noruega y Brasil en La Línea/Andrés Carrasco
5/23Fotos del partido internacional amistoso entre las selecciones femeninas de Noruega y Brasil en La Línea/Andrés Carrasco
6/23Fotos del partido internacional amistoso entre las selecciones femeninas de Noruega y Brasil en La Línea/Andrés Carrasco
7/23Fotos del partido internacional amistoso entre las selecciones femeninas de Noruega y Brasil en La Línea/Andrés Carrasco
8/23Fotos del partido internacional amistoso entre las selecciones femeninas de Noruega y Brasil en La Línea/Andrés Carrasco
9/23Fotos del partido internacional amistoso entre las selecciones femeninas de Noruega y Brasil en La Línea/Andrés Carrasco
10/23Fotos del partido internacional amistoso entre las selecciones femeninas de Noruega y Brasil en La Línea/Andrés Carrasco
11/23Fotos del partido internacional amistoso entre las selecciones femeninas de Noruega y Brasil en La Línea/Andrés Carrasco
12/23Fotos del partido internacional amistoso entre las selecciones femeninas de Noruega y Brasil en La Línea/Andrés Carrasco
13/23Fotos del partido internacional amistoso entre las selecciones femeninas de Noruega y Brasil en La Línea/Andrés Carrasco
14/23Fotos del partido internacional amistoso entre las selecciones femeninas de Noruega y Brasil en La Línea/Andrés Carrasco
15/23Fotos del partido internacional amistoso entre las selecciones femeninas de Noruega y Brasil en La Línea/Andrés Carrasco
16/23Fotos del partido internacional amistoso entre las selecciones femeninas de Noruega y Brasil en La Línea/Andrés Carrasco
17/23Fotos del partido internacional amistoso entre las selecciones femeninas de Noruega y Brasil en La Línea/Andrés Carrasco
18/23Fotos del partido internacional amistoso entre las selecciones femeninas de Noruega y Brasil en La Línea/Andrés Carrasco
19/23Fotos del partido internacional amistoso entre las selecciones femeninas de Noruega y Brasil en La Línea/Andrés Carrasco
20/23Fotos del partido internacional amistoso entre las selecciones femeninas de Noruega y Brasil en La Línea/Andrés Carrasco
21/23Fotos del partido internacional amistoso entre las selecciones femeninas de Noruega y Brasil en La Línea/Andrés Carrasco
22/23Fotos del partido internacional amistoso entre las selecciones femeninas de Noruega y Brasil en La Línea/Andrés Carrasco
23/23Fotos del partido internacional amistoso entre las selecciones femeninas de Noruega y Brasil en La Línea/Andrés Carrasco