Las fotos de la final de la Liga de Naciones entre Alemania y España

La selección española femenina de fútbol salió airosa de su visita a Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones y, pese a estar a merced de su rival durante casi todo el partido, logró un empate a cero que deja abierto el desenlace de cara al partido de vuelta del martes en el estadio Metropolitano de Madrid.
Solo durante el arranque de la segunda parte, cuando Esther González se encontró con un poste en un remate desde el interior del área, acarició el gol el equipo de Sonia Bermúdez. El resto del encuentro fue de dominio del cuadro local, que tuvo hasta cuatro ocasiones claras consecutivas al filo de la media hora y se topó dos veces con los palos en la segunda mitad.
