Diciembre viene con lluvias para el Campo de Gibraltar y tiempo inestable este domingo
El guardameta Rossi alza la copa de campeones de la Libertadores del Flamengo.
El guardameta Rossi alza la copa de campeones de la Libertadores del Flamengo. / José Jácome | Efe

Las fotos de la final de la Copa Libertadores con triunfo de Flamengo sobre Palmeiras

El Flamengo, el 'rey de copas brasileño' de la Libertadores (01)

Redacción Deportes

Lima, 30 de noviembre 2025 - 00:54

Flamengo conquistó este sábado la edición 66 de la Copa Libertadores al derrotar a Palmeiras por 0-1 en el estadio Monumental de Lima con un gol de cabeza de Danilo tras un córner impulsado por el creativo uruguayo Giorgian De Arrascaeta.

El gol surgió a los 67 minutos de un partido que hasta entonces ya controlaba Flamengo, el conjunto rojinegro más popular de Brasil y que hoy ha conquistado su cuarto título de Copa Libertadores.

Con las ediciones de 1981, 2019, 2022 y la de este año, el Fla se convierte en el conjunto brasileño que más títulos atesora de la Libertadores.

Palmeiras, su rival de hoy, también buscaba el mismo logro tras dominar las ediciones de 1999, 2020 y 2021.

Las fotos de la final de la Copa Libertadores con triunfo de Flamengo sobre Palmeiras
1/160 Las fotos de la final de la Copa Libertadores con triunfo de Flamengo sobre Palmeiras / José Jácome | Efe
