Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España

Italia se coronó campeona de la Copa Davis por tercer año consecutivo tras su victoria ante España (2-0) en la gran final de Bolonia, ciudad que llevó en volandas a Matteo Berrettini y Flavio Cobolli para superar a Pablo Carreño y Jaume Munar en una edición que se adjudicó sin Jannik Sinner y Lorenzo Musetti, sus mejores bazas.
Italia es la dominadora del tenis actual. Campeona por tercera vez consecutiva, cuarta en su historia. También doble campeona de la Billie Jean Kean.
Y lo hizo, en este caso, con una suerte de 'Unidad B'. Sin Sinner y sin Musetti. Sin ceder un solo punto en toda la eliminatoria. Con Simone Bolelli, Berrettini y Cobolli ganaron sus tres partidos. En cuartos, en semis y en la gran final.
