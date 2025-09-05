Ocio
Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar
Scariolo se despide en la rueda de prensa posterior a la eliminación de España.
Scariolo se despide en la rueda de prensa posterior a la eliminación de España. / Alberto Nevado | FEB

Las fotos del España-Grecia de baloncesto en el adiós de Scariolo

España, eliminada del Eurobásket tras perder ante Grecia

Redacción Deportes

Limasol (Chipre), 05 de septiembre 2025 - 00:40

La selección española cayó ante la Grecia (86-90) de un decisivo Giannis Antetokounmpo (25 puntos, 14 rebotes, 9 asistencias y 35 de valoración) y, con ello, firmó la peor actuación de su historia en un Eurobasket, eliminada en la fase de grupos de un torneo al que llegaba como vigente campeona.

Un final triste para España, que no hace honor a la brillante trayectoria de su técnico, Sergio Scariolo, que cambia el banquillo del combinado nacional por el del Real Madrid.

Las fotos del España - Grecia de baloncesto en el adiós de Scariolo
1/255 Las fotos del España - Grecia de baloncesto en el adiós de Scariolo / Georgi Licovski | Efe
